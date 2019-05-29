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” فيديو ” يوثق مشهدا مهيبا لصحن المطاف فجر اليوم

” فيديو ” يوثق مشهدا مهيبا لصحن المطاف فجر اليوم
نايف السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو مشهدا عظيما ومهيبا لـ ” صحن المطاف ” فجر اليوم.

حيث ظهر ” صحن المطاف ” بالفيديو وهو ممتلاء كاملاً بالمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5565 ] نشر منذ 24 دقيقة

ما شاء الله تبارك الله
الله يهنيهم ويتقبل منهم

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