نشر : منذ 32 دقيقة 1٬788 1 الاخبار المحلية ” فيديو ” يوثق مشهدا مهيبا لصحن المطاف فجر اليوم نايف السالم(صدى): وثقت إحدى مقاطع الفيديو مشهدا عظيما ومهيبا لـ ” صحن المطاف ” فجر اليوم. حيث ظهر ” صحن المطاف ” بالفيديو وهو ممتلاء كاملاً بالمعتمرين وزوار بيت الله الحرام. https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/05/في-مشهد-عظيم-ومهيب-امتلاء-صحن_المطاف-كاملاً-بالمعتمرين-وزوار-بيت-الله-الحرام-فجر-اليوم..mp4 الوسوم:مكة
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5565 ] نشر منذ 24 دقيقة
ما شاء الله تبارك الله
الله يهنيهم ويتقبل منهم