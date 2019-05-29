بالفيديو.. مصر تتسلم إرهابي خطير من ليبيا

القاهرة(صدى):

تسلمت مصر مساء أمس الثلاثاء، من ليبيا، الإرهابي هشام عشماوي، المطلوب في عدد من القضايا الإرهابية، حيث كان ذلك على هامش الزيارة التي قام بها وزير المخابرات المصري، عباس كامل خلال زيارته إلى ليبيا، الْتقى خلالها المشير خليفة حفتر.

وكشف مقطع فيديو، بثته قناة ” دي إم سي ” المصرية لحظة هبوط طائرة عسكرية في مطار القاهرة، كان على متنها عشماوي، برفقة عدد من عناصر قوات العمليات الخاصة.

وكانت هناك عصابة على موضوعة على عينيْ عشماوي وسماعة على أذنيه؛ لمنعه من مشاهدة وسماع ما يدور حوله،وبسرعة وتحت حراسة مشددة، تم اقتياده مكبلًا في سيارة خاصة، إلى أحد المقرات الأمنية.

وتجدر الإشارة إلى أن ” العشماوي ” مطلوب في مصر؛ لضلوعه في أعمال إرهابية نفّذتها جماعة ” أنصار بيت المقدس ” التي ينتمي إليها، كان أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري السابق في سبتمبر 2013؛ فيما كانت آخر عملية إرهابية له قبل هروبه إلى ليبيا، هي الهجوم على دورية أمنية في أكتوبر 2017.