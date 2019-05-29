بطل ” صراع العروش ” يبدأ رحلة العلاج بعد انتهاء المسلسل

واشنطن(صدى):

أكد وكيل أعمال الممثل، كيت هارينغتون، بطل مسلسل ” صراع العروش ” ” جيم أوف ثرونز ” الذي لعب شخصية جون سنو، أمس الثلاثاء، إنه يخضع لعلاج بعدما انتهى المسلسل.

وقال وكيل أعمال كيت: ” قرر كيت الاستفادة من هذه الاستراحة ليخصص بعض الوقت بعيدا عن العمل من أجل صحته ليعالج بعض المسائل الشخصية “؛ فيما تأثر بطل صراع العروش بشدة بسبب انتهاء المسلسل ويخضع لعلاج من الضغوط والإجهاد ومعاقرة الكحول.

وأشارت تقارير، إلى أنه سجل اسمه لدى عيادة في الولايات المتحدة قبل أسابيع من انتهاء المسلسل الخيالي، الذي يعود للعصور الوسطى يوم 19مايو.