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طرق سحرية لإرتداء الملابس تساعدك على اخفاء الكرش

طرق سحرية لإرتداء الملابس تساعدك على اخفاء الكرش
واشنطن(صدى):

يعد بروز البطن او الكرش من اكثر ما يزعج الرجل والمرأة على السواء ويسبب لهم الإحراج .

وكشف موقع ” بيست أب فوريو ” عن حيل فعًالة يمكن ان تخفي الكرش من خلال اتباع الآتي :

1-ارتداء الوان داكنة : سواء اكأنت منقوشة ام سادة ، فالألوان الداكنة تظهر الجسم بشكل ارفع وعلى العكس بالنسبة للألوان الفاتحة .

2-ارتداء ملابس فضفاضة : بالطبع ستخفي الكرش وستجعل الجسم يبدو متسق .

3-ارتداء سروال ضيق : حيث تضعط على محيط الخصر بما يقلل من بروزه .

4-ارتداء طبقات من الملابس : فيمكن مثلاً ارتداء قميص او بلوزة وفوقها جاكيت فهو سيساعد على اخفاء التفاصيل المزعجة .

5-ارتداء قميص منفلت : بمعنى ان يكون خارج البنطال لتغطية اي بروز للبطن .

6-ارتداء السروال الجينز ذو الخصر المرتفع : فالبنطال ذو الخصر المنخفض بالطبع سيظهر الترهلات .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5565 ] نشر منذ 1 ساعة

لايصلح العطار ما افسده الزمان

[ عدد التعليقات: 6814 ] نشر منذ 36 دقيقة

الكرش * الله يعينكم بس **
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بعضهم يقول وقار ورزة وعلامة جودة ***!!! عذر أبو دبه اللي ما هو عارف كيف يتصرف مع كرشته **!! هههههههه
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والحريم يقولن من كثر الولادة ***!!! ياااا بوووي أيش الهرجة دحيييييين ***!!! هههههههههههههههه
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محد فيهم يبي يعترف ويقول من الطريقة الغلط للأكل وكثرته وخلط الحابل بالنابل من جميع أنواع الأكل والأخضر واليابس هذا غير الدهون وعدم ممارسة الرياضة كالمشي مثلاً **!!
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خاصة برمضان تلقى(ا) الواحد يفطر لغاية ما يتشردق (ينسدح) عند السفرة وما يقدر يقوم لحظتها ** هههههههه
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بالهنا والعافيه **(^_^)** الله يعطيهم الصحة والعافيه ويبعد عنهم كل مكروووه * اللهم أمين ***

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