طرق سحرية لإرتداء الملابس تساعدك على اخفاء الكرش

واشنطن(صدى):

يعد بروز البطن او الكرش من اكثر ما يزعج الرجل والمرأة على السواء ويسبب لهم الإحراج .

وكشف موقع ” بيست أب فوريو ” عن حيل فعًالة يمكن ان تخفي الكرش من خلال اتباع الآتي :

1-ارتداء الوان داكنة : سواء اكأنت منقوشة ام سادة ، فالألوان الداكنة تظهر الجسم بشكل ارفع وعلى العكس بالنسبة للألوان الفاتحة .

2-ارتداء ملابس فضفاضة : بالطبع ستخفي الكرش وستجعل الجسم يبدو متسق .

3-ارتداء سروال ضيق : حيث تضعط على محيط الخصر بما يقلل من بروزه .

4-ارتداء طبقات من الملابس : فيمكن مثلاً ارتداء قميص او بلوزة وفوقها جاكيت فهو سيساعد على اخفاء التفاصيل المزعجة .

5-ارتداء قميص منفلت : بمعنى ان يكون خارج البنطال لتغطية اي بروز للبطن .

6-ارتداء السروال الجينز ذو الخصر المرتفع : فالبنطال ذو الخصر المنخفض بالطبع سيظهر الترهلات .