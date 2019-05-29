مترجم أوغندي بمكاتب الاستقدام الوطنية.. شرط جديد لتوفير العمالة المنزلية الأوغندية
تتجه السفارة الأوغندية لإتخاذ بعض الإجراءات بالتزامن مع زيادة الطلب على العمالة المنزلية الأوغندية والتي قد تعمل على تسريع وتيرة المعاملات المكدسة .
وكشفت مصادر أن السفارة الأوغندية تسعى لتوفير مترجم اوغندي بمكاتب الإستقدام الوطنية كوسيط للعمالة المنزلية ، على ان يتم طلبه مع تجديد طلب الحصول على تأشيرة جديدة .
كما اشترطت وجود شريحة هاتف جوال مع العمالة المزلية ومتابعة اجراءاتها خلال الثلاثة اشهر الأولى ، وتزويد السفارة الأوغندية بتقارير دورية .
واكدت المصادر ، ان ملف استقدام العمالة المنزلية الأوغندية ، يشهد تكدس كبير نظراً لقلة خبرة السلطات الأوغندية في التعامل مع السوق السعودي ، وقلة المكاتب هناك إذ لا تتجاوز 60 مكتب ، كما تبلغ فاتورة الإستقدام 7500 ريال بخلاف ضريبة الدخل .
وتابع أن راتب العمالة يسجل 900 ريال شهرياً ووصولها يستغرق 60 سوم ، مطالباً بضرورة إعمال كافة الإجراءات بالإتفاق بين الجانبين السعودي والأوغندي لتسريع وصول العمالة .
كما طالب بعدم تأخير المعاملات من الجانب الأوغندي لعدم تضرر المكاتب السعودية وفقدانها المصداقية او تعرضها لخسائر بسبب غرامات التأخير .
الجدير بالذكر ان مكاتب الإستقدام قد رفعت شكوى سابقاً لسفير المملكة بأوغندا ، تكشف عن تلك المعوقات والتي كان اغلبها البيروقراطية والمعاملات الورقية .
.[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 10 دقائق
ههههههههههههههههههههههه
قسم بالله مقدم عليها من قبل شعبان الى الآن ماوصلت.
وينك يا وزير العمل!!
المكاتب اخذة قيمة الشغاله كامل وحتى الآن ماجت الشغالات.
واللي يرحم والديك شوف شغلك ترضى تضررنا.
وبعدين دافعين عليها فلوس مو ببلاش ترى!!!!!
لانقدر نلغيها نقدم على مكتب ثاني وتاخذ وقت طويل جدا ، ولا هي اللي جت هالشغاله!!!