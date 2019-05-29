مترجم أوغندي بمكاتب الاستقدام الوطنية.. شرط جديد لتوفير العمالة المنزلية الأوغندية

عادل الحربي(صدى):

تتجه السفارة الأوغندية لإتخاذ بعض الإجراءات بالتزامن مع زيادة الطلب على العمالة المنزلية الأوغندية والتي قد تعمل على تسريع وتيرة المعاملات المكدسة .

وكشفت مصادر أن السفارة الأوغندية تسعى لتوفير مترجم اوغندي بمكاتب الإستقدام الوطنية كوسيط للعمالة المنزلية ، على ان يتم طلبه مع تجديد طلب الحصول على تأشيرة جديدة .

كما اشترطت وجود شريحة هاتف جوال مع العمالة المزلية ومتابعة اجراءاتها خلال الثلاثة اشهر الأولى ، وتزويد السفارة الأوغندية بتقارير دورية .

واكدت المصادر ، ان ملف استقدام العمالة المنزلية الأوغندية ، يشهد تكدس كبير نظراً لقلة خبرة السلطات الأوغندية في التعامل مع السوق السعودي ، وقلة المكاتب هناك إذ لا تتجاوز 60 مكتب ، كما تبلغ فاتورة الإستقدام 7500 ريال بخلاف ضريبة الدخل .

وتابع أن راتب العمالة يسجل 900 ريال شهرياً ووصولها يستغرق 60 سوم ، مطالباً بضرورة إعمال كافة الإجراءات بالإتفاق بين الجانبين السعودي والأوغندي لتسريع وصول العمالة .

كما طالب بعدم تأخير المعاملات من الجانب الأوغندي لعدم تضرر المكاتب السعودية وفقدانها المصداقية او تعرضها لخسائر بسبب غرامات التأخير .

الجدير بالذكر ان مكاتب الإستقدام قد رفعت شكوى سابقاً لسفير المملكة بأوغندا ، تكشف عن تلك المعوقات والتي كان اغلبها البيروقراطية والمعاملات الورقية .