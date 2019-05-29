البنوك السعودية تحذر عملائها من رسائل الاحتيال

علي القحطاني(صدى):

حذرت البنوك السعودية عملائها من التجاوب مع الرسائل النصية SMS التي ترد عبر أجهزة الجوال من أرقام مجهولة، وأيضًا التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعن هذه الرسائل، فإنها تتضمن تنبيهًا للمتلقي بحظر بطاقة الصرف الآلي الخاصة به لدواعي التحديث، وتدعوه للتواصل مع رقم هاتف جوال مدون في الرسالة لهذه الغاية.

وتشمل هذه الرسائل أيضًا الرسائل الاحتيالية التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تفيد انتحال شخصيات وجهات رسمية تطلب التبرع بالأموال لأغراض مختلفة أو التي تعد بالفوز بمكافآت.

وناشدت البنوك السعودية عملائها بضرورة عدم التجاوب مع هذه الرسائل، والإبلاغ عنها بإعادة إرسالها إلى الرمز الموحد لكافة شركات الاتصالات على مستوى المملكة 330330.