المنشطات الرياضية تدمر خصوبة الرجال

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف الخبراء أن بعض الرجال يقومون بتدمير فرصهم في إنجاب الأطفال؛ من خلال الارتياد إلى الصالات الرياضية، فالعقاقير المستخدمة لنمو العضلات يمكن أن تكون لها آثار جانبية تسبب العقم.

حيث تتسبب المنشطات الابتنائية التي تُستخدم عادة لزيادة كتلة العضلات والأداء في صالة الألعاب الرياضية في منع إنتاج هرمون ” التستوستيرون ” في الخصيتين لدى الرجال، وهو أمر بالغ الأهمية لإنتاج الحيوانات المنوية.

وفي ذات السياق أيضًا، توصل العلماء إلى أن استخدام الأقراص المضادة للصلع ليست مصدر قلق كبير، ولكنها يمكن أن تسبب انخفاض الدافع الجنسي.

وعن سبب ذلك، فعقار ” finasteride ” يحد من تساقط الشعر عن طريق تغيير طريقة استقلاب التستوستيرون في الجسم، ما يمنعه من التحول إلى ثنائي هيدروتستوستيرون، وهو أندروجين ذكري يرتبط بالصلع.