مخاطر تسببها كثرة شرب الماء لجسدك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتقد الكثير من الأشخاص أن شرب كمية كبيرة من المياه مفيد للجسم، إلا أن ذلك ليس صحيحًا فكثرة شرب الماء قد يؤدي لحدوث بعض المخاطر.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عمرو مهدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والتغذية، أن هناك أعراضًا متعددة تنتج عن تناول المياه بكثرة.

وتشمل هذه الأعراض ” هبوط الدورة الدموية، وخفض معدل ضغط الدم، وزيادة لزوجة الدم، وعسر الهضم، وزيادة ترسيب الأملاح في الشرايين والمثانة ” .

وعن التسمم المائي، أشار ” مهدي ” إلى أن التسمم المائي نادرًا ما يصيب الأشخاص، كما أن الأشخاص المصابين بقصور أوضعف في وظائف الكلى هم الأكثر عرضة للإصابة به.

وأرجع السبب في ذلك إلى أن الإكثار في تناول الماء يؤدي إلى تخفيف الدم وانخفاض في الدورة الدموية، وقلة نسبة الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم وبالتالي يحدث التسمم.