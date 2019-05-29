مخاطر تسببها كثرة شرب الماء لجسدك
يعتقد الكثير من الأشخاص أن شرب كمية كبيرة من المياه مفيد للجسم، إلا أن ذلك ليس صحيحًا فكثرة شرب الماء قد يؤدي لحدوث بعض المخاطر.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عمرو مهدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والتغذية، أن هناك أعراضًا متعددة تنتج عن تناول المياه بكثرة.
وتشمل هذه الأعراض ” هبوط الدورة الدموية، وخفض معدل ضغط الدم، وزيادة لزوجة الدم، وعسر الهضم، وزيادة ترسيب الأملاح في الشرايين والمثانة ” .
وعن التسمم المائي، أشار ” مهدي ” إلى أن التسمم المائي نادرًا ما يصيب الأشخاص، كما أن الأشخاص المصابين بقصور أوضعف في وظائف الكلى هم الأكثر عرضة للإصابة به.
وأرجع السبب في ذلك إلى أن الإكثار في تناول الماء يؤدي إلى تخفيف الدم وانخفاض في الدورة الدموية، وقلة نسبة الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم وبالتالي يحدث التسمم.
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1389 ] نشر منذ 2 ساعتين
حبذا تحديد الكمية التي تكون غير صحية …عموما 3 لتر سوائل موزعة على مدار اليوم مفيد جدا خصوصا في فصل الصيف
عبدالرحمن سراج منشي[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 60 دقيقة
احترنا مع اقوال الاطباء , طبيب يقول كثرة شرب الماء مفيد للجسم ويقيك من مراجعة الطبيب , وآخر يقول كثرة شرب الماء فيه مخاطر للجسم . ولا ندري نصدق من؟؟؟ وصدق القائل ( اذا كثرعدد المعلمين خربت الصنعة )
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5565 ] نشر منذ 52 دقيقة
اي شي اذا زاد عن حده انقلب ضده
راعي نفسة[ عدد التعليقات: 714 ] نشر منذ 13 دقيقة
هذا الكلام غير صحيح الاكثار من شرب المياة مفيد ومفيد جدا خصوصا شرب كوب من الماء قبل النوم مباشرة وبعد النوم مباشرة حتى وان كنت لا تشعر بعطش قال عمرو مهدي قال اي يعم مهدي دا ربنا بيقول وجعلنا من الماء كل شي حي ……