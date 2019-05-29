  • الأربعاء 29

    مايو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. طرق بسيطة وفعالة للتخلص من ألم الأسنان

طرق بسيطة وفعالة للتخلص من ألم الأسنان

طرق بسيطة وفعالة للتخلص من ألم الأسنان
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعتير وجع الأسنان من أصعب المشاكل التي يٌعاني منها البعض، والتي تسبب لهم الآلم وعدم الشعور بالراحة خاصة بمنتصف اللليل؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض معكم أبرز النصائح التي تساعد في التخفيف من آلم الأسنان.

* المياه المالحة
ضعوا ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء المغلي، ثمّ غرغروا الماء في فمكم لتشعروا بعدها بالتحسّن.

* الثوم
قوموا بطحن فص من الثوم وضعوه على الأسنان الحساسة، فالثوم علاجًا فعالًا لوجع الأسنان بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 6 ساعات

لا ضيم الا ضيم الضرس ولاهم الا هم العرس

[ عدد التعليقات: 1952 ] نشر منذ 4 ساعات

معلومات طيبه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *