الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على نجران

نجران(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار ، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً .

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.