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” بولتون ” : إيران تقف وراء الهجوم على سفن سواحل الإمارات

” بولتون ” : إيران تقف وراء الهجوم على سفن سواحل الإمارات
واشنطن(صدى):

أكد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن إيران هي من تقف وراء الهجوم على السفن قبالة سواحل الإمارات.

وعن ذلك، قال ” بولتون ” : ” واثقون أن الإمارات والسعودية والولايات المتحدة على اتفاق بشأن خطوة السلاح النووي الإيراني ” .

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى الهجوم الفاشل على ” ينبع ” ، والذي جاء بالتزامن مع الهجمات على الناقلات في خليج عمان، والاعتداء بالطائرات المسيرة على المنشآت النفطية في بالمملكة العربية السعودية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 10 ساعات

عارفين ان ايران هي سبب كل المشاكل

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