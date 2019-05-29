” بولتون ” : إيران تقف وراء الهجوم على سفن سواحل الإمارات
أكد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن إيران هي من تقف وراء الهجوم على السفن قبالة سواحل الإمارات.
وعن ذلك، قال ” بولتون ” : ” واثقون أن الإمارات والسعودية والولايات المتحدة على اتفاق بشأن خطوة السلاح النووي الإيراني ” .
وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى الهجوم الفاشل على ” ينبع ” ، والذي جاء بالتزامن مع الهجمات على الناقلات في خليج عمان، والاعتداء بالطائرات المسيرة على المنشآت النفطية في بالمملكة العربية السعودية.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 10 ساعات
عارفين ان ايران هي سبب كل المشاكل