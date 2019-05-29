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التحالف يستهدف أهداف عسكرية للحوثيين بالضالع اليمنية

التحالف يستهدف أهداف عسكرية للحوثيين بالضالع اليمنية
فهمي محمد(صدى):

أعلن التحالف العربي عن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية بمحافظة ” الضالع اليمنية ” تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومن من إيران.

وطالب التحالف المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة، مشيرًا إلى أن الأهداف العسكرية المشروعة تهدف لتحييد القدرات الحوثية على تنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية.

كما أكدت قوات التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفيه، واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 10 ساعات

الله يسدد رميهم

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