 ” الجوازات ” : السفر إلى تايلند مسموح في حالات معينة

نايف السالم(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات على أهمية المحافظة على جواز السفر السعودي من الفقدان أو الإهمال.

ومن جهته، قال مدير الادارة العامة لشؤون سفر السعوديين بالمديرية العامة للجوازات اللواء سلمان بن عبدالرحمن المحيا، إن السفر الى تايلند مسموح بحالات معينة، مضيفا: ” تستطيع الزوجة مراجعة الجوازات وإصدار أو تجديد جوازات سفر أبنائها دون سن 15 سنة بعد تفويضها من زوجها في نظام (أبشر) “.

ولفت المحيا إلى الحالات التي يسمح بها للسفر إلى تايلند منها المشاركة لمنتسبي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والمؤتمرات والاجتماعات والمسابقات الرياضية ذات الطابع الدولي والإقليمي التي تقام في تايلند.

وأشار إلى الأعمال التجارية للمواطنين الراغبين في استيراد البضائع من تايلند بعد إحضار مشهد مصدق من الغرفة التجارية.

وتابع : ” الحالات المرضية ومرافقو المرضى ممن يتلقون العلاج في تايلند بموجب تقارير طبية مصدقة من السفارة ” ، مشيرا: ” المواطنون الذين لهم روابط أسرية في تايلند”.