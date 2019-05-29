ابنتك لم تعد طفلة.. تعرفي على تغيرات المراهقة والطريقة الصحيحة للتعامل معها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر سن المراهقة من اصعب مراحل التربية لدى الأمهات ، لذا يجب عليكي ان تتطلعي جيداً على تغيرات تلك المرحلة والطريقة الصحيحة للتعامل معها .

وإليكي العلامات التي تظهر على الفتيات في تلك المرحلة وكيفية التعامل مع كل علامة .

1-احتياج الفتاة إلى خصوصية جسدية : فتلاحظي انها تتجنب العناق ، وعليكي ان تحترمي ذلك وتقللي منهما إلا إذا كانت هي تحتاج إلى ذلك .

2-سرعة البكاء والمزاجية : نتيجة لتغير الهرمونات تقوم الفتاة لا إردياً بخراج مشاعرها وعواطفها من خلال البكاء ، وعليكي ان تفهميها طبيعة التغيرات بجسدها وتقدرين مشاعرها .

3-قلة الثرثرة : ففي هذه المرحلة تفضل الفتاة الحديث في اوقات معية وبشروطها ، وعليكي ألا تضغطي عليها وان تهتمي بكلامها وتتركي اي نشاط متى رغبت في الحديث .

4- الخجل : فهي ترفض ان تغير ملابسها حتى امامك وتصبح اكثر خجلاً ، وعليكي ان تحترمي ذلك وتشجعيها على الحفاظ على خصوصيتها وعدم اطلاع احد عليها .

5 – الجدل كثيراً : فهي تحاول ان يكون لها رأي مستقل ، امنحيها الفرصة واسمعي لها بإحترام .

6-تصبح اكثر تنظيم : فهي تحاول ان تظهر انيقة حتى في غرفتها ، استغلي ذلك وشجعيها على الترتيب .

7-الإهتمام بالموضة : وعليكي هنا ان تعلميها كيف تختار ملابسها دون التقليل من آرائها .