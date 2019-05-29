قبل العيد.. تعرفي على وصفة الترمس لتبييض البشرة ونضارتها
مع اقتراب عيد الفطر المبارك يتعين عليكي الإهتمام اكثر ببشرتك خاصة ً إذا كان تحضير ماسك طبيعي لا يستغرق اكثر من 10 دقائق وبمكونات غير مكلفة .
وكشف موقع” healthbenefitstimes ” عن فوائد الترمس المطحون لتفتيح البشرة ونضارتها ، والذي يمكن استخدامه على طريقتين :
1-الترمس المطحون مع الزبادي .
المكونات: ملعقة كبيرة ترمس مطحون ، ملعقة صغيرة زبادى ، ملعقة صغيرة مياه الورد ، ملعقة من العسل الأبيض
الطريقة: يتم خلط جميع المكونات ووضعها على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم اغسليها بالماء الدافئ .
2-الترمس المطحون مع زيت اللوز .
المكونات: ملعقة كبيرة من ترمس مطحون ، ملعقة صغيرة زيت لوز ، ملعقة صغيرة حليب .
ويستخدم بنفس الطريقة السابقة وستكتشفين الفرق من أول مرة .
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