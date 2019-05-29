قبل العيد.. تعرفي على وصفة الترمس لتبييض البشرة ونضارتها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

مع اقتراب عيد الفطر المبارك يتعين عليكي الإهتمام اكثر ببشرتك خاصة ً إذا كان تحضير ماسك طبيعي لا يستغرق اكثر من 10 دقائق وبمكونات غير مكلفة .

وكشف موقع” healthbenefitstimes ” عن فوائد الترمس المطحون لتفتيح البشرة ونضارتها ، والذي يمكن استخدامه على طريقتين :

1-الترمس المطحون مع الزبادي .

المكونات: ملعقة كبيرة ترمس مطحون ، ملعقة صغيرة زبادى ، ملعقة صغيرة مياه الورد ، ملعقة من العسل الأبيض

الطريقة: يتم خلط جميع المكونات ووضعها على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم اغسليها بالماء الدافئ .

2-الترمس المطحون مع زيت اللوز .

المكونات: ملعقة كبيرة من ترمس مطحون ، ملعقة صغيرة زيت لوز ، ملعقة صغيرة حليب .

ويستخدم بنفس الطريقة السابقة وستكتشفين الفرق من أول مرة .