واشنطن تعاقب أنقرة بالتخلي عن تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف35

وكالات(صدى):

تدرس الولايات المتحدة بجدية تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 المتقدمة.

ويأتي ذلك بسبب مضي أنقرة قدما في خطط لشراء منظومة روسية للدفاع الصاروخي رغم اعتراضات واشنطن.

يذكر أن جدالا يدور بين الولايات المتحدة وتركيا العضوين بحلف شمال الأطلسي منذ أشهر حول عزم تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، والتي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع شبكة الدفاع التابعة لحلف الأطلسي وقد تهدد مقاتلات إف-35 الأمريكية التي تعتزم تركيا أيضا شراءها.