عائض القرني: ” نحن في آخر المضمار..اجتهدوا بالطاعة “
نصح الشيخ الدكتور عائض القرني، المسلمين باستغلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، في التقرب من الله وطاعته.
وقال القرني: ” نحن في آخر المضمار، ونهاية المشوار، فاجتهدوا أثابكم الله في الطاعة في هذه العشر، فإن لله عُتقاء من النار، عسى الله أن يعتق رقابنا جميعاً، وأن يمنّ علينا بمغفرة من عنده ورضوان ” .
وأضاف: ” إذا كان رسول رب العالمين، وسيد المُرسلين، وأكرم الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم، والذي غفر الله له ما تقدّم من ذنبه، إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان جدّ واجتهد، وأيقظ أهله، وشدَّ مِئزرَه، وأحيا ليله، في العبادة والطاعة، فكيف بحالنا نحن ” .
مغرد[ عدد التعليقات: 684 ] نشر منذ 2 ساعتين
اى مضمار وضح كلامك بلا الغاز
الزهراني200015[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 23 دقيقة
ياشيخ بالله فكنا منك لاعاد تطلع فى اى قناه اعلاميه فكنا من كذابك
اعداااام[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 13 دقيقة
ما عاد لك وجه تفتي ولا أحد بيأخذ بكلامك يا مفتي بن زايد
٢٠١٩[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 8 دقائق
بآخر المضمار ولا بآخر المشوار انت شايفنا في مرثون
اقول والله ليتهم راقدين ٢٠١٩