عائض القرني: ” نحن في آخر المضمار..اجتهدوا بالطاعة “

حمود العنزي(صدى):

نصح الشيخ الدكتور عائض القرني، المسلمين باستغلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، في التقرب من الله وطاعته.

وقال القرني: ” نحن في آخر المضمار، ونهاية المشوار، فاجتهدوا أثابكم الله في الطاعة في هذه العشر، فإن لله عُتقاء من النار، عسى الله أن يعتق رقابنا جميعاً، وأن يمنّ علينا بمغفرة من عنده ورضوان ” .

وأضاف: ” إذا كان رسول رب العالمين، وسيد المُرسلين، وأكرم الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم، والذي غفر الله له ما تقدّم من ذنبه، إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان جدّ واجتهد، وأيقظ أهله، وشدَّ مِئزرَه، وأحيا ليله، في العبادة والطاعة، فكيف بحالنا نحن ” .