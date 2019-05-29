” قطة ” تتسبب في منع مواطن من دخول المملكة

حمود العنزي(صدى):

تفاجأ مواطن بمنعه من دخول المملكة، بسبب قطته والتي تدعى ” بيري ” ،وذلك إثر عودته من الأردن.

وتفصيلا، مُنع المواطن ويدعى ” حسين فراج العمراني ” ،هو وأسرته من دخول المملكة بسبب قطته والتي سافرت بصحبته أيضا إلى الأردن قبل أسبوعين، لكون القطة بدون أوراق رسمية.

ورغم محاولات المواطن لإقناع المسؤولين بمنفذ الجمارك بالوثيقة الرسمية التي يحملها والصادرة من المحجر الصحي بميناء ضباء قبل مغادرته إلى عمان، إلا أن موظف الجمارك أكد أنه لا يمكن السماح بدخول القطة.

واضطر المواطن للعودة إلى مدينة العقبة الأردنية.