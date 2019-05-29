بالفيديو.. ” سناب شات ” يتسبب في صلع مواطن شاب!
روى مواطن شاب، مأساته، إذ أصابه الصلع في ذقنه ورأسه، مرجعا السبب للحسد.
ونشر الشاب مقطع فيديو عبر ” سناب شات ” ،أوضح فيه أنه أصيب بالصلع بعد تعليق أحد متابعيه على مقطع قديم، حيث قال له: ” ما تعطيني شعرك ” .
وقال الشاب: ” كثير ما نسمع أن العين حق ونحسد ونجود والنفس موجودة ” ،موضحا أنه منذ ذلك اليوم وأصابه الصلع في رأسه بشكل صادم، إضافة إلى فراغات في ذقنه.
ووجه الشاب نصيحة خلال المقطع قائلا: ” انتهبوا لأنفسكم، العين حق صحيح، الله يسامح اللي كان السبب ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49453 ] نشر منذ 1 ساعة
العين حق
علشان كذا مااحب اطلع في مقاطع
الله يكفينا شر كل صاحب شر😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74821 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيك ,,
,, لاتعود التميلح باالسنابات ,,
زائر[ عدد التعليقات: 553 ] نشر منذ 1 ساعة
وليه تطلع بالسناب وش حادك هذي الشهره اللي تبونها من السناب