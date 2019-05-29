بالفيديو.. ” سناب شات ” يتسبب في صلع مواطن شاب!

أميرة خالد(صدى):

روى مواطن شاب، مأساته، إذ أصابه الصلع في ذقنه ورأسه، مرجعا السبب للحسد.

ونشر الشاب مقطع فيديو عبر ” سناب شات ” ،أوضح فيه أنه أصيب بالصلع بعد تعليق أحد متابعيه على مقطع قديم، حيث قال له: ” ما تعطيني شعرك ” .

وقال الشاب: ” كثير ما نسمع أن العين حق ونحسد ونجود والنفس موجودة ” ،موضحا أنه منذ ذلك اليوم وأصابه الصلع في رأسه بشكل صادم، إضافة إلى فراغات في ذقنه.

ووجه الشاب نصيحة خلال المقطع قائلا: ” انتهبوا لأنفسكم، العين حق صحيح، الله يسامح اللي كان السبب ” .