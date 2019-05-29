بالفيديو.. الملك سلمان: لست أنا فقط من يخدم الحرمين

عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو، كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال تدشينه برنامج خدمة ضيوف الرحمن.وقال خادم الحرمين الشريفين: ” أكبر خدمة أن يأتي الحاج والمعتمر آمن مطمئن، الأمن من أهم الأشياء من أقصاها إلى أقصاها ولله الحمد ” .

وأضاف: ” أسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته، والحمدلله على ما نحن فيه، واسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما أنعم علينا، ونحن جميعاً من بلاد الحرمين وكلنا نخدم الحرمين ” .

وكان خادم الحرمين الشريفين، قد دشن ،مساء أمس الثلاثاء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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