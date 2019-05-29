بالفيديو.. الملك سلمان: لست أنا فقط من يخدم الحرمين
وثق مقطع فيديو، كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال تدشينه برنامج خدمة ضيوف الرحمن.وقال خادم الحرمين الشريفين: ” أكبر خدمة أن يأتي الحاج والمعتمر آمن مطمئن، الأمن من أهم الأشياء من أقصاها إلى أقصاها ولله الحمد ” .
وأضاف: ” أسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته، والحمدلله على ما نحن فيه، واسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما أنعم علينا، ونحن جميعاً من بلاد الحرمين وكلنا نخدم الحرمين ” .
وكان خادم الحرمين الشريفين، قد دشن ،مساء أمس الثلاثاء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.
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خادم الحرمين الشريفين: " أكبر خدمة أن يأتي الحاج والمعتمر آمن مطمئن، الأمن من أهم الأشياء من أقصاها إلى أقصاها ولله الحمد، واسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته، والحمدلله على ما نحن فيه، واسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما أنعم علينا، ونحن جميعاً من بلاد الحرمين وكلنا نخدم الحرمين". pic.twitter.com/lpMaXkxK5z
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 29, 2019
زائر[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 7 ساعات
اللهم احفظ على بلاد الحرمين أمنها واستقرارها واحفظ اللهم ولاة أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وشعب المملكة العربية السعودية وبلادنا وبلاد المسلمين يارب العالمين اللهم وانصر جنودنا البواسل وثبت أقدامهم وسدد رميهم وعجل بنصرهم