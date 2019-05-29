أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة تستمر حتى المساء

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا بفرصة هطول أمطار رعدية تصحب بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وشمل التنبيه كل من: العاصمة المقدسة، الطائف، أضم، الجموم، العرضيات،المويه مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ في الرابعة فجرا وتستمر حتى المساء.

وكانت إدارة الدفاع المدني قد دعت المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.