تدشين بوابة إلكترونية لإدارة التحريات المالية وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك

حمود العنزي(صدى):

رعى رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، مساء الثلاثاء، حفل تدشين البوابة الإلكترونية للإدارة العامة للتحريات المالية على الرابط التــالي من هــــــنـــــا ،وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك.

جاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للتحريات المالية ومركز المعلومات الوطني.

وتتضمن البوابة معلومات عامة عن التحريات المالية، وصفحة خاصة بخدمة الإبلاغ الإلكتروني تتيح للبنوك الإبلاغ مباشرة وفق نماذج تم اعتمادها من قبل التحريات المالية.