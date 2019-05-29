” المنشطات ” تقرر إيقاف المولد والسبيعي
أصدرت لجنة الرقابة على المنشطات، قرارًا تأديبيًا، بحق لاعب الاتحاد فهد المولد، واللاعب محمد السبيعي لاعب نادي الاتفاق.
وقررت اللجنة إيقاف المولد والسبيعي لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ الإيقاف المؤقت 9-5-2019 ،وحظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية.
ويأتي القرار نظرًا لانتهاك اللاعبين للأنظمة حيث وجد عناصر محظورة في العينة التي تم أخذها منهما.
وفيما يلي النص الكامل لقرار اللجنة:
ماوكلي[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 5 دقائق
قليله في حقه المفروض يشطب لانه في يوم ١٣/ 4 لعب أمام النصر في الدوري وبغى يفسد ويخرب على النصر بطولة الدوري ورجع واستخدم في كأس الملك وابعدوا العالمي بالظلم
لابد على لجنة المنشطات ان تكثف عملها في الموسم القادم وتبعد المفسدين عن رياضتنا ولا تحابي اي احد ولا تتغاضى عن أي فريق مهما كان له نفوذ في اتحاد كرة القدم