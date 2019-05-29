” المنشطات ” تقرر إيقاف المولد والسبيعي

نواف السالم(صدى):

أصدرت لجنة الرقابة على المنشطات، قرارًا تأديبيًا، بحق لاعب الاتحاد فهد المولد، واللاعب محمد السبيعي لاعب نادي الاتفاق.

وقررت اللجنة إيقاف المولد والسبيعي لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ الإيقاف المؤقت 9-5-2019 ،وحظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية.

ويأتي القرار نظرًا لانتهاك اللاعبين للأنظمة حيث وجد عناصر محظورة في العينة التي تم أخذها منهما.

وفيما يلي النص الكامل لقرار اللجنة: