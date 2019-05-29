بعد الخروج من كأس العالم للشباب.. مدرب الأخضر: أتحمل الخسارة

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب الأخضر للشباب تحت 20 عامًا تعليقًا على الخسارة في كأس العالم للشباب 2019، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الهزيمة.

وأوضح مدرب الأخضر خالد العطوي، أن الهزيمة من مالي بنتيجة 4-3 في كأس العالم للشباب 2019 هي مسؤوليته، ولكن سيسعى الأخضر من جديد في مباراة بنما لتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها.

وتابع ” العطوي ” في تصريحاته عقب خسارة كأس العالم للشباب 2019: ” قابلنا منتخبًا مميزًا ويستحق الفوز ” ، متابعا : ” إن شاء الله نصحح الأخطاء ويكتب لنا الله التأهل كأفضل ثوالث ” .

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