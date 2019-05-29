بعد الخروج من كأس العالم للشباب.. مدرب الأخضر: أتحمل الخسارة
قال مدرب الأخضر للشباب تحت 20 عامًا تعليقًا على الخسارة في كأس العالم للشباب 2019، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الهزيمة.
وأوضح مدرب الأخضر خالد العطوي، أن الهزيمة من مالي بنتيجة 4-3 في كأس العالم للشباب 2019 هي مسؤوليته، ولكن سيسعى الأخضر من جديد في مباراة بنما لتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها.
وتابع ” العطوي ” في تصريحاته عقب خسارة كأس العالم للشباب 2019: ” قابلنا منتخبًا مميزًا ويستحق الفوز ” ، متابعا : ” إن شاء الله نصحح الأخطاء ويكتب لنا الله التأهل كأفضل ثوالث ” .
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متقاعد عاى قيد الحياة[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 39 دقيقة
الحارس مستهتر والدفاع تعبان
احمد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 8 دقائق
يقول بعد الخروج من كأس العالم
على الورق باقي ماخرج لو فاز في المباراة الجاية ممكن يكون من احسن الثوالث
أحمد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 دقائق
الحارس كرر نفس،الخطأ يطلع ويوقف لاهو خش على اللاعب ولا وقف في،مرماه