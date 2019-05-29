بعد قفزة المملكة في ” IMD ” .. ” القصبي ” يؤكد: بدأنا جني ثمار رؤية 2030

علي القحطاني(صدى):

علق الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ” تيسير ” ، على ما حققته المملكة في في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

وقال ” القصبي ” إن هذا الإنجاز يعتبر الأكبر بين الدول، ويعكس ما وصلت إليه تنافسية المملكة إقليميًّا وعالميًّا.

ولفت وزير التجارة إلى أن هذا التقدم يؤكد أن المملكة بدأت بالفعل في جني ثمار رؤية 2030، بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله-.

وحققت المملكة قفزة نوعية بـ13 مرتبة في ترتيب السعودية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ” IMD ” ، وحصلت على المركز الـ26 نتيجة للعمل التكاملي بين الجهات الحكومية .

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