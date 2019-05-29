زوجها يُدعى أحمد الموسى .. سعودية تضع 6 شروط مثيرة للجدل للزواج

علي القحطاني(صدى):

أثارت سيدة سعودية تزوجت من رجل يدعى أحمد الموسى، جدلًا كبيرًا بنشرها لصورة من شروط زواجهما التي وصفها البعض بأنها عنصرية .

وشملت شروط الفتاة على زوجها المدعو أحمد الموسى الآتي: توفير خادمة لها، أن لا يتزوج غيرها، أن يدفع لها نصف مليون ريال في حالة الطلاق، الحصول على منزل مستقل في الرياض، ألا يؤذيها بالقول والفعل.

وتباينت ردود الفعل على الشروط فمنهم من تعاطف مع الزوج أحمد الموسى، ومنهم من يرى أنه من حق الفتاة وضع تلك الشروط.

واتهم البعض الفتاة بأن شروطها تعرقل الزواج، وأن لا يجب أن يفعل مثلها فتيات أخريات، حتى لا تزيد نسبة العنوسة.

يُذكر أن هذه القصة المتداولة التي نشرتها الفتاة السعودية لم يتم التأكد من صحتها حتى الأن، بينما كل ما ورد عن هذه الرواية كان على لسان السيدة عبر حسابها على ” تويتر ” .