زوجها يُدعى أحمد الموسى .. سعودية تضع 6 شروط مثيرة للجدل للزواج
أثارت سيدة سعودية تزوجت من رجل يدعى أحمد الموسى، جدلًا كبيرًا بنشرها لصورة من شروط زواجهما التي وصفها البعض بأنها عنصرية .
وشملت شروط الفتاة على زوجها المدعو أحمد الموسى الآتي: توفير خادمة لها، أن لا يتزوج غيرها، أن يدفع لها نصف مليون ريال في حالة الطلاق، الحصول على منزل مستقل في الرياض، ألا يؤذيها بالقول والفعل.
وتباينت ردود الفعل على الشروط فمنهم من تعاطف مع الزوج أحمد الموسى، ومنهم من يرى أنه من حق الفتاة وضع تلك الشروط.
واتهم البعض الفتاة بأن شروطها تعرقل الزواج، وأن لا يجب أن يفعل مثلها فتيات أخريات، حتى لا تزيد نسبة العنوسة.
يُذكر أن هذه القصة المتداولة التي نشرتها الفتاة السعودية لم يتم التأكد من صحتها حتى الأن، بينما كل ما ورد عن هذه الرواية كان على لسان السيدة عبر حسابها على ” تويتر ” .
انسان[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا وهو بينهم حب ؟؟؟
سلملي ع المغرب ما تكلف ربع شروط ذي وجمال وربت بيت سبحان الله كامله والكامل الله
الواقع[ عدد التعليقات: 7043 ] نشر منذ 1 ساعة
بعض الناس المليون عنده مثل ريال وراح يقبل الشروط ويخوض التجربة ويدف المؤخر ويطلق ويشوف غيرها يعني بتعجزه مثل هذه الشروط هههههههه مع ذلك حض العزوبي طير حوارن
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41107 ] نشر منذ 49 دقيقة
الشروط مو غريبه
الغريب الكلام. إيش دلاله وايش باله بالله هذا كلام ينشر
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41107 ] نشر منذ 49 دقيقة
الشروط مو غريبه
الغريب الكلام. إيش دلاله وايش باله بالله هذا كلام ينشر
زائر[ عدد التعليقات: 2465 ] نشر منذ 37 دقيقة
الحب يخليه يوافق علي الشروط تحصله ذايب في العسل ماهي تقول افسدني دلاله
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1154 ] نشر منذ 20 دقيقة
ارى ان يتركها..لأن هذي باين من كلامها ماتصلح..
روح دور لك بنت الحلال اللي ترضى باليسير ..وتدور ستر نفسها وزوجها..
اما مسألة شرط ان لايطلقها فهذا شرط ماظن ان شيخ يعقد لها بهذا الشرط بس الملاحظ انها ذكية ربطت الشرط بفلوس ..وهذا مقبول مع ان معها لفة فيمكن تنغص عليه عيشته عشان تحصل على نص مليون والشرط هذا ملزم به شرعا..
اذا هو ذكي يتركها بيان الكتاب من عنوانه انها تبي تستعبده..او يدفع فلوس واجد..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74811 ] نشر منذ 11 دقيقة
اهل العقول في راحه تامه ,,