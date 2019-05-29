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  3. حديث سعود الصرامي عن تجربة إحتراف سامي الجابر

حديث سعود الصرامي عن تجربة إحتراف سامي الجابر




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7045 ] نشر منذ 21 ساعة

الصرامي مثل السيارة القديمة مالها قطع غيار الا من سيارة في التشليح يا اخي احنا في عام ٢٠١٩ باقي تتحدث عن لاعب فيه أجيال الان لا تذكره اعتزل من زمان وصار مدرب لعدة فرق وبعدها رئيس نادي وبعدها مسؤل في الاتحاد السعودي الظاهر الزهايمر شغال في الصرامي مرة يذكر ومرة يفقد

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