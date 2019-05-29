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  3. عايد الرشيدي : اقول للاعبين الاخضر الشاب ما قصرتو وكثر الله خيركم

عايد الرشيدي : اقول للاعبين الاخضر الشاب ما قصرتو وكثر الله خيركم




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7045 ] نشر منذ 20 ساعة

مشكلة الاعب السعودي التكوين الجسماني قصير ونحيل ضعيف سواء في المنتخب الأول أو الفائت السنية الأخرى لابد من حلول وهو وجود قياس لقبول الاعبين في المنتخب ان يجيد السرعة والمهارة والقوة ولا يقل الطول 185 ويزيد عن ذلك يكون أفضل حتى لو تم تجنيس لاعبين ملينا من الخسائر نبي نشوف بطولات باسم السعودية أصبحنا متعودين على الخسائر والخروج من اي بطولة طيب إلى متى ثم يأتي واحد مثل هذا الأخ يقول ما قصرتوا

[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 4 ساعات

اقول ماعندك سالفة يالرشيدي

[ عدد التعليقات: 1952 ] نشر منذ 4 ساعات

طيب …

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