نشر : منذ 21 ساعة 2٬126 3 صدى سبورت عايد الرشيدي : اقول للاعبين الاخضر الشاب ما قصرتو وكثر الله خيركم
الواقع[ عدد التعليقات: 7045 ] نشر منذ 20 ساعة
مشكلة الاعب السعودي التكوين الجسماني قصير ونحيل ضعيف سواء في المنتخب الأول أو الفائت السنية الأخرى لابد من حلول وهو وجود قياس لقبول الاعبين في المنتخب ان يجيد السرعة والمهارة والقوة ولا يقل الطول 185 ويزيد عن ذلك يكون أفضل حتى لو تم تجنيس لاعبين ملينا من الخسائر نبي نشوف بطولات باسم السعودية أصبحنا متعودين على الخسائر والخروج من اي بطولة طيب إلى متى ثم يأتي واحد مثل هذا الأخ يقول ما قصرتوا
فهد العتيبي[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 4 ساعات
اقول ماعندك سالفة يالرشيدي
عوافي[ عدد التعليقات: 1952 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب …