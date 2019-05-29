مهزلة في مران تشيلسي قبل ساعات من مواجهة الأرسنال (فيديو وصور)

نواف السالم(صدى):

شهد مران تشيلسي اشتباك بين بين البرازيلي ديفيد لويز، وغونزالو هيغوايين ، والتي أسفرت في النهاية عن انسحاب المدرب غاضبًا من المران.

ورصدت الكاميرات لحظة غضب المدير الفني ماوريسيو ساري الذي غادر الملعب بعد أن اشتبك اللاعبين أثناء المران دون مبرر.

واشتعل غضب ساري الذي ألقى بـ ” الكاب ” الخاص به على الأرض ودخل إلى غرفة الملابي.

ويبدو أن التوتر يسيطر على النادي الإنجليزي قبل مواجهة الأرسنال في نهائي دوري ابطال اوروبا غدا الأربعاء.