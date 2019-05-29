يعالج الصداع واسمرار البشرة.. فوائد عديدة لـ ” قشر الخيار “

أميرة خالد(صدى):

هناك العديد من الفوائد المختلفة لقشر الخيار سواء صحيًا أو جماليًا فهو مفيد للبشرة الدهنية حيث يعمل على تنظيفها من الزيوت، وذلك عن طريق غليه في الماء ومسح الوجه بقطنة مبللة بماء القشر.

كما يساعد في تخفيف الهالات السوداء تحت العيون، فقط قومي بوضع القشر على الجهة الداخلية تحت العين لمدة دقائق، ويفتح لون البشرة ويحاورب البقع الداكنة التي قد تنتج عن اشعة الشمس، أو الاسمرار بعد الولادة- يعالج النمش ويخفيه تمامًا، وذلك عن طريق نقع قشر الخيار في الحليب لمدة 5 ساعات ثم استخدامه للبشرة.

وكشف أطباء أنه يعمل على تسكين ألام الصداع والرأس، وذلك من خلال وضع جهته الداخلية على الجبين- ينقي الجسم من السموم، من خلال تناوله أو إضافته للما- يساعد على إدرار اللبن عند المرأة المرضعة عن طريق تناوله مع ماء الورد.