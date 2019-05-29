شركة هرفي توفر 75 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية بالتعاون مع صندوق (هدف) عن 75 وظيفة شاغرة للرجال لحملة الثانوية العامة أو مايعادلها، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (بائع)، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات).

وتضمنت الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.- إجادة اللغة الإنجليزية بشكل متوسط.

للتقديم من هنـــــا .