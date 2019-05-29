5 مليون زائر للحفلات الغنائية.. هيئة الترفيه في 150 يوم

علي القحطاني(صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، فيديو يرصد حصيلة إنجازات الهيئة خلال 150 يومًا.

وتضمنت إنجازات الهيئة، تأسيس استراتيجية طموحة لها، إطلاق الهوية الجديدة لها، إطلاق منصة عيشها.

فيما شملت تحديات الترفيه، إطلاق أكبر برنامج لاكتشاف وتطوير المواهب الوطنية، وإطلاق أكبر مسابقة دينية لكافة المسلمين والأولى من نوعها بجوائز تبلغ 12 مليون ريال.

كما أجرت الهيئة، اتفاقيات عالمية لدعم قطاع الترفيه في أمريكا وبريطانيا والهند ومصر، وتم ترخيص العروض الحية في المطاعم والمقاهي، وإقامة مهرجانات وكرنفالات، وفعاليات متنوعة لكافة فئات المجتمع.