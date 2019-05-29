5 مليون زائر للحفلات الغنائية.. هيئة الترفيه في 150 يوم
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، فيديو يرصد حصيلة إنجازات الهيئة خلال 150 يومًا.
وتضمنت إنجازات الهيئة، تأسيس استراتيجية طموحة لها، إطلاق الهوية الجديدة لها، إطلاق منصة عيشها.
فيما شملت تحديات الترفيه، إطلاق أكبر برنامج لاكتشاف وتطوير المواهب الوطنية، وإطلاق أكبر مسابقة دينية لكافة المسلمين والأولى من نوعها بجوائز تبلغ 12 مليون ريال.
كما أجرت الهيئة، اتفاقيات عالمية لدعم قطاع الترفيه في أمريكا وبريطانيا والهند ومصر، وتم ترخيص العروض الحية في المطاعم والمقاهي، وإقامة مهرجانات وكرنفالات، وفعاليات متنوعة لكافة فئات المجتمع.
عيشها 🔥❤️🙏🏻🇸🇦 pic.twitter.com/WqwoSIV8lC
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) May 28, 2019
فقيه[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 4 ساعات
تراهم نفس الاشخاص يطاردون ورى الحفلات الغنائية … الله لايبلانا.
ابو راشد[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 4 ساعات
5 مليون زائر للحفلات الغنائية.. هيئة الترفيه في 150 يوم الا متابعين الصلوت المفروضه وصلاة القيام والتهجد من الحرمين الشريفين خلف الشاشات من جميع انحاء العالم بمئات الملايين من المسلمين
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4917 ] نشر منذ 1 ساعة
اطالب بمحاكمة من يهدر المال العام فيما لا فائدة منه ولا نفع للوطن