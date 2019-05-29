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5 مليون زائر للحفلات الغنائية.. هيئة الترفيه في 150 يوم

5 مليون زائر للحفلات الغنائية.. هيئة الترفيه في 150 يوم
علي القحطاني(صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، فيديو يرصد حصيلة إنجازات الهيئة خلال 150 يومًا.

وتضمنت إنجازات الهيئة، تأسيس استراتيجية طموحة لها، إطلاق الهوية الجديدة لها، إطلاق منصة عيشها.

فيما شملت تحديات الترفيه، إطلاق أكبر برنامج لاكتشاف وتطوير المواهب الوطنية، وإطلاق أكبر مسابقة دينية لكافة المسلمين والأولى من نوعها بجوائز تبلغ 12 مليون ريال.

كما أجرت الهيئة، اتفاقيات عالمية لدعم قطاع الترفيه في أمريكا وبريطانيا والهند ومصر، وتم ترخيص العروض الحية في المطاعم والمقاهي، وإقامة مهرجانات وكرنفالات، وفعاليات متنوعة لكافة فئات المجتمع.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 4 ساعات

تراهم نفس الاشخاص يطاردون ورى الحفلات الغنائية … الله لايبلانا.

[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 4 ساعات

5 مليون زائر للحفلات الغنائية.. هيئة الترفيه في 150 يوم الا متابعين الصلوت المفروضه وصلاة القيام والتهجد من الحرمين الشريفين خلف الشاشات من جميع انحاء العالم بمئات الملايين من المسلمين

[ عدد التعليقات: 4917 ] نشر منذ 1 ساعة

اطالب بمحاكمة من يهدر المال العام فيما لا فائدة منه ولا نفع للوطن

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