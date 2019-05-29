رسميًا.. الأخضر الشاب يغادر كأس العالم للشباب 2019

ماجد محمد(صدى):

غادر المنتخب الوطني تحت 20 عامًا، كأس العالم للشباب 2019، بعد خسارته من مالي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وافتتح الأهداف فراس البريكان للمنتخب الوطني في الدقائق الأولى من اللقاء، فيما عزز حسان التمبكتي التقدم للمنتخب في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 36 أحرز كويتا الأول لمنتخب مالي، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب كوناتي في الدقيقة 54.

وسجل الهدف الثالث للمنتخب خالد الغنام من لمسة رائعة في الدقيقة 63، وعادل مالي النتيجة بهدف اللاعب تراوري في الدقيقة 70، وفي الوقت القاتل سجل محمد كمارا هدف قاتل للفريق المالي ليتقدم على الأخضر.

وكان المنتخب الوطني قد خسر في افتتاح مواجهاته في المونديال أمام منتخب فرنسا.