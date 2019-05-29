إغلاق آلاف الحسابات الوهمية القطرية على ” تويتر “

طلال الضوي(صدى):

قامت منصة ” تويتر ” ، بإغلاق آلاف الحسابات القطرية التي تعمل بشكل آلي، والتي وصلت إلى 8 آلاف حساب.

وصعّدت حسابات قطرية من حدة انتقادها لـ ” تويتر ” ، إثر هذا الإجراء الذي اتخذته المنصة بعدما تبيّن أنها تعمل ضمن لجان إلكترونية منظمة.

فيما هددت حسابات تحمل أسماء قطرية بـ ” المقاطعة ” كورقة ضغط على ” تويتر ” .

من جانبه، قال الخبير التقني عبدالله علي، إن إغلاق عدد كبير من الحسابات الوهمية القطرية إلى حملة ” تويتر ” للقضاء على الحملات الموجهة التي عادة ما تستخدم ” بوتات الإنترنت ” .

وأشار إلى ” خلايا عزمي بدأت بالتساقط منذ أن أزيح ستار (المواربة) خلف الأسماء المستعارة، بيد أن إغلاق تويتر لعدد كبير منهم كان بمثابة ضربة موجعة ” ، وفقًا لـ ” عكاظ ” .