د. التويجري يتفقد مستشفى حوطة سدير العام

سعيد العجل(صدى):

قام مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض د. محمد التويجري الثلاثاء بزيارة تفقدية لمستشفى حوطة سدير العام .

حيث تفقد اقسام المستشفى ومرافقه العامة ، و زيارة العيادات الخارجية والكلية الصناعية والمختبر والاشعة وقسم الإسعاف والطوارئ، وكذلك جميع اقسام التنويم والعناية المركزة كما تم زيارة عدد من مرافق الخدمات العامة.

وأطلع الدكتور التويجري على سير الاعمال في مشروع المستشفى الجديد ، ومعوقات العمل بالموقع .

وقد وجه الدكتور التويجري في المستشفى الى بذل المزيد من الجهد لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية داخل المستشفى وكافة المراكز الصحية في المحافظة .