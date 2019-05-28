أمير عسير يكرم رجال أمن قبضوا على سارقي سياره ومحل بخميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وبحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي بمكتب سموه بالإمارة اليوم عدد من رجال الأمن المشاركين في القبض على سارقي سيارة وأحد المحلات بمحافظة خميس مشيط الأسبوع الماضي؛ وقد تقدم المكرمين العقيد حمد مانع آل منجم مدير شرطة محافظة خميس مشيط، والعقيد محمد مهدي الخريص مدير شعبة التحريات بخميس مشيط، والملازم أول محمد علي الأسمري رئيس الفرق الميدانية بشعبة التحريات، وكرم سموه الرقيب مبارك عبدالله الشهراني والرقيب سعد سابر الشهري والعريف محمد سعيد الدواف، والعريف رويض عايض الشهراني والعريف ماجد عبدالرحمن الشهري، العريف سالم سعيد القحطاني.

سموه قدم الشكر لهما مثمناً الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل مَن تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، مشيداً بسرعة التفاعل مع القضايا الأمنية والقبض على المتسببين فيها والجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية في المنطقة بشكل عام.

من جهتهم قدم رجال الأمن المكرمين شكرهم وتقديرهم لسموه على دعمه وتشجيعه لهم، مؤكدين أن ذلك سيدفعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن