” تناويع الإعلام ” تطور قدرات السعوديين في القطاع الثالث

حامد العمري(صدى):

كشفت تناويع الإعلام عن توقيع شراكتين مع جمعية التنمية البشرية (همة)، وأكاديمية الأسرة، خلال حفل إفطارها الرمضاني السنوي.

وأكد رئيس مجلس إدارة تناويع الإعلام يوسف بن سليمان الهاجري، أن الشراكة الإعلامية تأتي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها التي تهدف إلى تنمية الشباب وتأهيلهم.

وأضاف:” وقعنا الشراكة الأولى مع جمعية التنمية البشرية (همة) ممثلة بنائب رئيس مجلس الإدارة خالد بن عبدالعزيز المبارك، والتي تركز على تأهيل عدد من منسوبي قسم العلاقات العامة والإعلام العاملين بالقطاع الثالث، وتدريبهم على مهارات التصوير والتصميم والمونتاج بجانب النشر الإلكتروني، من خلال برنامج (إعلامك حي)، والذي من المقرر أن ينطلق مطلع شوال المقبل”.

وزاد:” تأتي الشراكة الثانية في مجال نشر المحتوى الأسري الموجه للأسر، حيث تم توقيعها مع أكاديمية الأسرة، ممثلة بعضو مجلس إدارتها عبدالله محمد الجار الله”.

وشدد الهاجري على أهمية الشراكات المجتمعية مع مختلف القطاعات التي تساهم في تطوير وتأهيل الشباب السعودي، والرفع من مستوى المهارات والإمكانيات التي يكتسبها ضمن هذه البرامج الإعلامية، إلى جانب تطوير المحتوى الموجه للأسر.

الجدير بالذكر أن تناويع الإعلام من أهم القطاعات التي شجعت ودعمت الشباب السعودي، وسعت إلى تنمية قدراتهم وتمكينهم وتدريبهم منذ أكثر من 15 عام، بالاضافة إلى مساهمتها في جانب المسؤولية المجتمعية انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، حيث قدمت 280 مبادرة، و8 حملات وطنية، و135 دقيقة رسوم متحركة، والعديد من اللقاءات الاجتماعية والتطوعية.