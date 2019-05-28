سعيد العجل(صدى):

اصدر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قرارا وزاريا يقضي بتكليف الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري مديرا عاما للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ،

وعبر الدكتور التويجري عن بالغ شكرة وتقديرة لوزير الصحة مثمنا هذه الثقة التي ستكون دافعا للأستمرار في الرقي بالخدمات الصحية بالمنطقة تحت توجيهات سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ،

يذكر أن الدكتور التويجري كان يشغل رئيسا لقسم الانف والاذن والحنجرة في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض وقائدا لزراعة القوقعة بالمملكة . وقد عمل سابقا مديرا لمستشفى الايمان بالرياض ورأس عدة لجان طبية بالمنطقة .