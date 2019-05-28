” فتى البيضة ” يتبرع بـ100ألف دولار لذوي شهداء العملية الإرهابية بنيوزيلندا

ويلينغتون(صدى):

قرر الطالب الأسترالي ويل كونولي المشهور بـ ” فتى البيضة ” بالتبرع بقرابة 100ألف دولار لذوي شهداء العملية الإرهابية التي استهدفت المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا

وقال الفتى عر انستجرام: وأخييرًا بعد فترة ضخمة من الروتين البيروقراطي حول اليوم 99.922.36 دولار إلى صندوقي كرايست تشرتش لدعم الضحايا.

وأضاف أنه قرر التبرع بالأموال المجموغة للمساعدة في توفير بعض الراحة لذوي ضحايا المذبحة والتي أودت بحياة أكثر من 50 مصليًا داخل المسجدين.