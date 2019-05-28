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  3. ردة فعل الملك عبدالله رحمه الله بعد هدف الشباب الملغي في مرمى القادسية عام 1412هـ

ردة فعل الملك عبدالله رحمه الله بعد هدف الشباب الملغي في مرمى القادسية عام 1412هـ




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 772 ] نشر منذ 5 ساعات

الله يرحمه ويغفر له.
اثرهم مثل الازيرق بطولاتهم كذا بعد 🤔

[ عدد التعليقات: 74814 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 58 دقيقة

اسأل الله ان يغفر له ويرحمه ويكرم نزله وان يجزاه خير الجزاء وان يتجاوز عنه في هذا الشهر وفي هذه العشر من رمضان حبيب الناس ابو متعب بعفويته وبساطته محب للخير فجنة الخلد مثواه بمشيئة الله عزوجل

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