نشر : منذ 6 ساعات 3٬245 3 فيديوهات متنوعة ردة فعل الملك عبدالله رحمه الله بعد هدف الشباب الملغي في مرمى القادسية عام 1412هـ
ابوبدر[ عدد التعليقات: 772 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحمه ويغفر له.
اثرهم مثل الازيرق بطولاتهم كذا بعد 🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74814 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ,,
حمد الله[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 58 دقيقة
اسأل الله ان يغفر له ويرحمه ويكرم نزله وان يجزاه خير الجزاء وان يتجاوز عنه في هذا الشهر وفي هذه العشر من رمضان حبيب الناس ابو متعب بعفويته وبساطته محب للخير فجنة الخلد مثواه بمشيئة الله عزوجل