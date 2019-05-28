أمير الجوف يوجه باستمرار العمل في إجازة العيد

علي العنزي(صدى):

وجه أمیر منطقة الجوف الأمیر فیصل بن نواف بن عبدالعزیز، إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لھا، بتكلیف عدد من الموظفین العمل طیلة فترة إجازة عید الفطر المبارك، لتیسیر شؤون المواطنین والمقیمین وإنجاز أعمالھم.

ويأتي ذلك تنفیذاً لتوجیھات خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، وولي العھد الأمیر محمد بن سلمان، وحرصھما على كل ما من شأنھ خدمة المواطنین والمواطنات والمقیمین.

وأكد الأمیر فیصل بن نواف، على ضرورة تعاون الجھات ذات العلاقة، في تنفیذ فعالیات عید الفطر المبارك، وتھیئة الأماكن وتوفیر مجمل الخدمات، لإظھار فرحة العید السعید.