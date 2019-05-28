فيتوريا عن مواجهة ذوب آهان: أثق في اللاعبين.. والغوينم: سنفوز غدا

نواف السالم(صدى):

أكد مدرب نادي النصر روي فيتوريا، اليوم الثلاثاء، على أن مباراة غدًا ضد ذوب آهان الإيراني في إطار الجولة الأخيرةمن دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا تعتبر هامة.

وأضاف فيتوريا: ” هذه أخر مباراة لنا في دور المجموعات ، بين فريقين قويين، وضمان التأهل لا يعني أننا سنفرط في نقاط المباراة ” .

وتابع: ” تواجدنا في البطولة منذ البداية للفوز في كل المباريات، على الرغم من أن البداية كانت متعثرة ولكننا استطعنا العودة وتأهلنا ” .

واستكمل مدرب النصر: ” لدينا لاعبين مميزين وثقتي فيهم كبيرة ” ، لافتًا إلى أن المباراة القادمة لا تهم ولكن تركيزهم على مباراة غدا فقط.

ومن جانبه أكد الكابتن خالد الغوينم أنهم سيدخلون مباراة الغد للفوز، قائلًا: ” جئنا لتطبيق تعليمات المدرب، والمدرب طلب مننا الفوز وهذا ما سنعمل عليه غدا ” .