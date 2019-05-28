سيدة تطلب شريط أغاني.. والصحوي ” سعد ” يهاجمها (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

شهدت حلقة اليوم الأربعاء، من مسلسل ” العاصوف ” حوار مثير بين الصحوي “ سعد ” ، صاحب محل التسجلات الإسلامية، وامراة تريد شراء شريط أغاني.

ودخلت المرأة، المحل لتطلب الشريط لينتفض سعد مهاجمً إياها، بالقول: إنتي تعرفين الله إنتي.. لو تعرفين الله ما كنتي جيتي محلات تسجيلات إسلامية وتطلبين شريط أغاني.

وأضاف: وبعدين احتشمي في لبسك يا امرأة واتقي الله في نفسك والبسي لبس عباءة المرأة المسلمة، واستري وجهك وكفك.

وطالب سعد، العامل لديه بوضع لافتة كبيرة مكتوب عليها “ ممنوع دخول النساء ” .