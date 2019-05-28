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  3. سيدة تطلب شريط أغاني.. والصحوي ” سعد ” يهاجمها (فيديو)

سيدة تطلب شريط أغاني.. والصحوي ” سعد ” يهاجمها (فيديو)

سيدة تطلب شريط أغاني.. والصحوي ” سعد ” يهاجمها (فيديو)
عادل الحربي(صدى):

شهدت حلقة اليوم الأربعاء، من مسلسل ” العاصوف ” حوار مثير بين الصحوي “ سعد ” ، صاحب محل التسجلات الإسلامية، وامراة تريد شراء شريط أغاني.

ودخلت المرأة، المحل لتطلب الشريط لينتفض سعد مهاجمً إياها، بالقول: إنتي تعرفين الله إنتي.. لو تعرفين الله ما كنتي جيتي محلات تسجيلات إسلامية وتطلبين شريط أغاني.

وأضاف: وبعدين احتشمي في لبسك يا امرأة واتقي الله في نفسك والبسي لبس عباءة المرأة المسلمة، واستري وجهك وكفك.

وطالب سعد، العامل لديه بوضع لافتة كبيرة مكتوب عليها “ ممنوع دخول النساء ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 74802 ] نشر منذ 46 دقيقة

مبالغه خرافيه لا تمثل الواقع ابداً ..

[ عدد التعليقات: 800 ] نشر منذ 43 دقيقة

الله يعين الاسلام عليكم وعلى مسلسلاتكم
لاتهاجموا الدين بأسامي انتم ابتدعتمها

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 26 دقيقة

محاوله تشويه ……….

مسلسل مسخره ولا يستحق المشاهده

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 24 دقيقة

محاوله تشويه …..

مسلسل مسخره ولا يستحق المشاهده

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