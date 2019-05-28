سيدة تطلب شريط أغاني.. والصحوي ” سعد ” يهاجمها (فيديو)
شهدت حلقة اليوم الأربعاء، من مسلسل ” العاصوف ” حوار مثير بين الصحوي “ سعد ” ، صاحب محل التسجلات الإسلامية، وامراة تريد شراء شريط أغاني.
ودخلت المرأة، المحل لتطلب الشريط لينتفض سعد مهاجمً إياها، بالقول: إنتي تعرفين الله إنتي.. لو تعرفين الله ما كنتي جيتي محلات تسجيلات إسلامية وتطلبين شريط أغاني.
وأضاف: وبعدين احتشمي في لبسك يا امرأة واتقي الله في نفسك والبسي لبس عباءة المرأة المسلمة، واستري وجهك وكفك.
وطالب سعد، العامل لديه بوضع لافتة كبيرة مكتوب عليها “ ممنوع دخول النساء ” .
ممنوع دخول النساء#العاصوف#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/LgtfyTk7eq
— MBC1 (@mbc1) May 28, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74802 ] نشر منذ 46 دقيقة
مبالغه خرافيه لا تمثل الواقع ابداً ..
🐪[ عدد التعليقات: 800 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يعين الاسلام عليكم وعلى مسلسلاتكم
لاتهاجموا الدين بأسامي انتم ابتدعتمها
ابو يونس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 26 دقيقة
محاوله تشويه ……….
مسلسل مسخره ولا يستحق المشاهده
ابو يونس[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 24 دقيقة
محاوله تشويه …..
مسلسل مسخره ولا يستحق المشاهده