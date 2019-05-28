الإرهاق الناتج عن العمل ” مرض ” .. الصحة العالمية تنصف العاملين

أميرة خالد(صدى):

صنفت منظمة الصحة العالمية في إصدارها الـ 11 من التصنيف الدولي للأمراض الإرهاق الناتج عن العمل والجهد المبذول فيه بأنه مرضًا.

وعلق العديد من المواطنين على هذا الإصدار بكوميديا، مشيرين إلى أنه في هذه الحالة يجوز لهم أخذ إجازة مرضية عند الشعور بالإرهاق، مدفوعة الأجر.

وفي السياق ذاته اعتبرت منظمة الصحة العالمية الإعياء والإفراط في استخدام التكنولوجيا مرضًا؛ واصفة الاضطرابات النفسية، مثل التعب والإدمان، بأنها ” متلازمة الإعياء ” وفق صيغة الإصدار الجديد.

وأوضحت أن ” متلازمة الإعياء ” تعبر عن الإرهاق الجسدي والنفسي الناتج عن الإجهاد المزمن المرتبط بالعمل.

وتابعت المنظمة في بيانها: إنه من أجل الاعتراف بالإفراط في استخدام أجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو كمرض، يجب ملاحظة علامات الاضطراب على المريض.

يذكر أن الإصدار الجديد متضمنًا هذا التصنيف، سيصبح ساري المفعول اعتبارًا من مطلع يناير 2022.