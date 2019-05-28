” الصحة ” تعلن مواعيد التقديم على برنامج ” طبيب سعودي تحت التدريب “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن مواعيد التقديم على برنامج ” طبيب سعودي تحت التدريب ” للمقبولين ببرامج شهادة الإختصاص السعودية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام الأكاديمي القادم 2020/ 2019م.

وأوضحت أن فترة التقديم تبدأ من 1 يوليو القادم وحتى 11 يوليو، فيما ستبدأ فترة المطابقة و توقيع العقود من 15 يوليو وحتى 25 يوليو.

وأشارت إلى أن شروط التقديم تتضمن: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يتم التقديم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية الموضحة، أن يكون المتقدم حاصل على قبول ببرنامج شهادة الاختصاص السعودية لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام الأكاديمي 2020 / 2019 في أحد المراكز التدريبية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية داخل المملكة، أن لا يكون المتقدم ملتحق بوظيفة حالية في القطاع العام أو الخاص، أن يكون التقديم للمقبولين في المراكز التدريبية المدرجة في البوابة.

وأفادت بأن الوثائق و المستندات المطلوبة هي: صورة من الهوية الوطنية، و شهادة التخرج أو السجل الأكاديمي، إشعار القبول الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية موضحا به المركز التدريبي، شهادة إنهاء فترة الامتياز أو مشهد بالاستمرار بالتدريب بفترة الامتياز، شهادة من التأمينات الاجتماعية توضح عدم وجود اشتراك حالي للمتقدم.

ونوهت إلى أنه يرجى رفعها على البوابة و تقديم أصولها أثناء المطابقة و توقيع العقد، مشيرة إلى أن رابط البوابة الإلكتروية للبرنامج من هنـــــا .