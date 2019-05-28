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  3. بالفيديو.. مُسنة كويتية: المملكة تُعطِي ولا تاخذ دخلناها لاجئين عزًّتنا وردّتنا سلاطين

بالفيديو.. مُسنة كويتية: المملكة تُعطِي ولا تاخذ دخلناها لاجئين عزًّتنا وردّتنا سلاطين

بالفيديو.. مُسنة كويتية: المملكة تُعطِي ولا تاخذ دخلناها لاجئين عزًّتنا وردّتنا سلاطين
خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول ، مُسنة كويتية، تعترف بدور المملكة، ودفاعها عن استقلال الكويت، حيث احتفظت المسنة بنسخة من جريدة تعلن فيها المملكة عن الدفاع عن استقلال الكويت الشقيقة.

وقالت السيدة خلال الفيديو : السعودية تُعطِي ولا تاخذ.. دخلناها لاجئين عزًّتنا وردّتنا سلاطين، وعلى رأسي المملكة، واحبها كثيرًا.

وأضافت المُسنة قائلة : المملكة ساعدت في استقلال الكويت وحماية شعبها، وتستحق أن نكون بجانها دائمًا، السعودية تعطيك ماتخد منك.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5552 ] نشر منذ 6 ساعات

مايحفظ الجميل والمعروف الا الاوفياء

[ عدد التعليقات: 74814 ] نشر منذ 6 ساعات

بيض الله وجهتس ، هذا من عز اصلتس ,,

,, نسمع نباح البعض البغيض على القنوات الفاسده الفاجره ، ولكننا لانعيرهم انتباه ، لأنهم لايمثلون الشعب الكويتي العزيز ، الذي يربطنا معهم الدين والعروبه والرحم والنسب … اما النباحين المأجورين لاقيمة ولا وزن لهم ..

,, تحية لكِ ايتها الأخت العزيزه .. نعم نعزكم ونحترمكم ولكم منا الحشمه والشيمة والإكرام .. وليس هذا بغريب بين الإخوة ، أبناء الرحم والعمومه ، أهل القبلة الواحده .. حفظكم الله من كل سوء .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 6900 ] نشر منذ 5 ساعات

اللي يتكلمون في السعوديه وحاقدين على السعوديين كلاب مسعوره تنبح وتهوهو حتى تسكتونهم ارمي لهم عظمه ينشلغون فيها حتى ينكتمون ولا نسمع لهم صوت

[ عدد التعليقات: 5720 ] نشر منذ 4 ساعات

كفو بيض الله وجهتس يابنت الحسب والنسب،هذا من طيب معدنتس و أصلتس..

[ عدد التعليقات: 5720 ] نشر منذ 4 ساعات

كفو بيض الله وجهتس يابنت الحسب والنسب،هذا من طيب معدنتس و أصلتس..

[ عدد التعليقات: 2563 ] نشر منذ 4 ساعات

ماهي غريبه على الشعب السعودي الشقيق الفزعه

فهم اخوننا وأبناء عمومتنا

بارك الله فيهم وحفظهم الله من كل سوء ومكروه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 28 دقيقة

هذا لأنك كويتيه وبلدكم بها خيرات
لو انت من جنسيه اخرى لاكان الوضع معكوساً

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