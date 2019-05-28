بالفيديو.. مُسنة كويتية: المملكة تُعطِي ولا تاخذ دخلناها لاجئين عزًّتنا وردّتنا سلاطين

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول ، مُسنة كويتية، تعترف بدور المملكة، ودفاعها عن استقلال الكويت، حيث احتفظت المسنة بنسخة من جريدة تعلن فيها المملكة عن الدفاع عن استقلال الكويت الشقيقة.

وقالت السيدة خلال الفيديو : السعودية تُعطِي ولا تاخذ.. دخلناها لاجئين عزًّتنا وردّتنا سلاطين، وعلى رأسي المملكة، واحبها كثيرًا.

وأضافت المُسنة قائلة : المملكة ساعدت في استقلال الكويت وحماية شعبها، وتستحق أن نكون بجانها دائمًا، السعودية تعطيك ماتخد منك.