بالفيديو.. مُسنة كويتية: المملكة تُعطِي ولا تاخذ دخلناها لاجئين عزًّتنا وردّتنا سلاطين
أظهر مقطع فيديو متداول ، مُسنة كويتية، تعترف بدور المملكة، ودفاعها عن استقلال الكويت، حيث احتفظت المسنة بنسخة من جريدة تعلن فيها المملكة عن الدفاع عن استقلال الكويت الشقيقة.
وقالت السيدة خلال الفيديو : السعودية تُعطِي ولا تاخذ.. دخلناها لاجئين عزًّتنا وردّتنا سلاطين، وعلى رأسي المملكة، واحبها كثيرًا.
وأضافت المُسنة قائلة : المملكة ساعدت في استقلال الكويت وحماية شعبها، وتستحق أن نكون بجانها دائمًا، السعودية تعطيك ماتخد منك.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5552 ] نشر منذ 6 ساعات
مايحفظ الجميل والمعروف الا الاوفياء
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74814 ] نشر منذ 6 ساعات
بيض الله وجهتس ، هذا من عز اصلتس ,,
,, نسمع نباح البعض البغيض على القنوات الفاسده الفاجره ، ولكننا لانعيرهم انتباه ، لأنهم لايمثلون الشعب الكويتي العزيز ، الذي يربطنا معهم الدين والعروبه والرحم والنسب … اما النباحين المأجورين لاقيمة ولا وزن لهم ..
,, تحية لكِ ايتها الأخت العزيزه .. نعم نعزكم ونحترمكم ولكم منا الحشمه والشيمة والإكرام .. وليس هذا بغريب بين الإخوة ، أبناء الرحم والعمومه ، أهل القبلة الواحده .. حفظكم الله من كل سوء .. آمين ,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6900 ] نشر منذ 5 ساعات
اللي يتكلمون في السعوديه وحاقدين على السعوديين كلاب مسعوره تنبح وتهوهو حتى تسكتونهم ارمي لهم عظمه ينشلغون فيها حتى ينكتمون ولا نسمع لهم صوت
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6900 ] نشر منذ 5 ساعات
امراءه انثى عن 100 ألف رجل من المجوس الشيعه المرتزقه ابواق واذناب طيزان عفوأ ايران
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5720 ] نشر منذ 4 ساعات
كفو بيض الله وجهتس يابنت الحسب والنسب،هذا من طيب معدنتس و أصلتس..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5720 ] نشر منذ 4 ساعات
كفو بيض الله وجهتس يابنت الحسب والنسب،هذا من طيب معدنتس و أصلتس..
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2563 ] نشر منذ 4 ساعات
ماهي غريبه على الشعب السعودي الشقيق الفزعه
فهم اخوننا وأبناء عمومتنا
بارك الله فيهم وحفظهم الله من كل سوء ومكروه
كلب ينبح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 28 دقيقة
هذا لأنك كويتيه وبلدكم بها خيرات
لو انت من جنسيه اخرى لاكان الوضع معكوساً