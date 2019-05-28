التحقيق في ابتزاز جنسي داخل القصر الرئاسة الأفغانستاني

كابول(صدى):

كشف الجنرال حبيب الله أحمدزاي المستشار الأمني السابق للرئيس الأفغانستاني، أن هناك حالات فساد داخل القصر الرئاسي وأوساطًا تطلب خدمات جنسية مقابل وظائف حكومية.

وعلى إثر ذلك، فتح مكتب المدعي العام في أفغانستان الثلاثاء، تحقيقًا بعد هذه التصريحات، وتعهد المدعي العام بالتحقيق في هذه الادعاءات بشكل جدي وحيادي ومستقل.

وطلب المحققون، من الجنرال حبيب الله أحمدزاي، تقديم أي دليل قبل الخميس، يثبت الاتهامات التي كشف عنها خلال مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي.

وأفاد أحمدزاي، إلى أن هناك ” أوساطًا ” داخل القصر الرئاسي الأفغاني كانت تطالب بخدمات جنسية مقابل وظائف حكومية، واعتبر أن هناك ترويجًا للزنا في القصر.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة هارون شخنصوري، أن هذه المزاعم ” كاذبة تمامًا ولا أساس لها من الصحة ” .