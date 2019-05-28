مدرب مصري: جروس يعود لتدريب الأهلي من جديد

نواف السالم(صدى):

كشف المدرب المصري أحمد حسام ميدو، حقيقة استمرار المدرب السويسري كريستيان جروس في تدريب نادي الزمالك المصري.

وأكد أحمد حسام ميدو في تصريحات له، أن كريستيان جروس اتفق مع النادي الأهلي السعودي على العودة لتدريبه بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت مصادر في وقت سابق، أنه من غير المحتمل أن يتولى أحمد حسام ميدو القيادة الفنية لنادي الزمالك في حال رحل السويسري جروس الذي انتهى عقده مع النادي الأبيض.

كما أشارت إلى أنه في حال رحل المدرب الحالي سيكون المدرب القادم أجنبي وليس مصري، إذ تلقي مجلس إدارة الزمالك عدد من السير الذاتية لبعض أسماء المدربين الأجانب.