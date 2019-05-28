مسؤول إيراني يقتل زوجته بعد تهديدها بفضحه

أنقرة(صدى):

قتل مسؤول إيراني، زوجته الثانية بعدما هددته بكشف أسراره، ومن ثم هرب خارج العاصمة طهران.

واعترف عمدة طهران السابق والقيادي في التيار الإصلاحي ” محمد علي نجفي “ ، اليوم الثلاثاء، بقتل زوجته الثانية، إذ قال أمام المحكمة: ميترا استاد، دخلت حياتي لتدميري وتدمير عائلتي، وهددتني بكشف أسراري.

وأضاف: كانت على وشك تنفيذ تهديداتها في لقاء صحافي مع جريدة همشهري (المواطن) التابعة لبلدية العاصمة طهران.

وأفادت تقارير بأن نجفي هرب إلى مدينة قم وسط البلاد معقل رجال الدين عندما أقدم على قتل زوجته في شقته بمنطقة سعادت آباد شمال العاصمة طهران.

وأشارت الشرطة، إلى ان الجاني سلّم نفسه لأحد مراكز الشرطة واعترف بقتل زوجته وسلّم السلاح الذي أطلق منه الرصاص.