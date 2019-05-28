بالفيديو.. طفلة تنقذ والدتها من مجرم وتلقنه درسًا لن ينساه

بوينس آيرس(صدى):

وثقت عدسة كاميرات المراقبة العامة في الأرجنتين مشهدا لطفلة في الحادية عشرة من عمرها وهي تلقن سارقا درسا لن ينساه.

وظهر في مشاهد الفيديو رجلا يقترب بسرعة من امرأة جالسة على دراجتها النارية، ويحاول دفعها عن الدراجة لسرقتها، حيث نتزلت طفلة كانت تراقب ما يحدث في هذه اللحظة من درج البناية، وتبدأ بضرب اللص على وجهه بقوة.

وقامت الأم وابنتها برفع الدراجة النارية، التي سقطت على الأرض، وتمكن اللص من النجاة ولم يتم القبض عليه.